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АНАЛІТИКА

Пентагон: На «Рамштайні» обговорять потребу України в ППО, зокрема – у Patriot

 

У Пентагоні повідомили, що на 23-му засіданні формату "Рамштайн" у четвер в Брюсселі обговорять потребу України в посиленні її протиповітряної оборони, зокрема - у необхідності поставки ЗРК Patriot.

Про це розповіла на брифінгу 12 червня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти поцікавились у Сінгх, коли Штати зможуть передати Україні ще одну батарею Patriot. Про схвалення президентом Байденом цього кроку раніше повідомляли ЗМІ.

Сінгх зазначила, що не має інформації стосовно повідомлень у медіа, але підкреслила, що це питання будуть обговорювати на засіданні формату "Рамштайн".

"Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом для України, це те, що їм потрібно, чи то у вигляді Patriot, чи то в інших видах озброєнь.

І я впевнена, що це буде темою для обговорення завтра (у четвер. - Ред.) на засіданні Контактної групи з допомоги Україні", - сказала заступниця речника Пентагону.

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в очному форматі 13 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Попереднє, 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України відбулось 20 травня онлайн і також було присвячене посиленню протиповітряної оборони України.
 

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