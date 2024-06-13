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Посол США пояснила слова Байдена про "мир в Україні без членства НАТО"
23:50 12.06.2024 |
Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, коментуючи нещодавню заяву американського президента Джо Байдена, заявила, що позиція Вашингтона щодо членства України в Альянсі не змінилась.
Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на онлайн-брифінгу 12 червня.
В інтерв'ю TIME,опублікованому минулого тижня, президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну; на його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.
Як наголосила Сміт, лідери НАТО підтвердили минулого року, що Україна стане членом Альянсу.
"Я вважаю, що президент мав на увазі в тому конкретному інтерв'ю той факт, що ми, Сполучені Штати, вважаємо, що українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям і впроваджувати реформи, які необхідні для членства в НАТО", - додала вона.
Американська посол наголосила, що Україна спільно із союзниками працює над впровадженням необхідних реформ, і у США вітають прогрес Києва в цьому напрямку.
"Отже, мета залишається незмінною. Зобов'язання залишаються незмінними. І саме тому на саміті ви почуєте, як ми багато говоритимемо про побудову "мосту" до членства для наших друзів в Україні", - підсумувала Сміт.
Минулого місяця посол США при НАТО заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.
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