Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посол США пояснила слова Байдена про "мир в Україні без членства НАТО"

 

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, коментуючи нещодавню заяву американського президента Джо Байдена, заявила, що позиція Вашингтона щодо членства України в Альянсі не змінилась.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на онлайн-брифінгу 12 червня.

В інтерв'ю TIME,опублікованому минулого тижня, президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну; на його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.

Як наголосила Сміт, лідери НАТО підтвердили минулого року, що Україна стане членом Альянсу.

"Я вважаю, що президент мав на увазі в тому конкретному інтерв'ю той факт, що ми, Сполучені Штати, вважаємо, що українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям і впроваджувати реформи, які необхідні для членства в НАТО", - додала вона.

Американська посол наголосила, що Україна спільно із союзниками працює над впровадженням необхідних реформ, і у США вітають прогрес Києва в цьому напрямку.

"Отже, мета залишається незмінною. Зобов'язання залишаються незмінними. І саме тому на саміті ви почуєте, як ми багато говоритимемо про побудову "мосту" до членства для наших друзів в Україні", - підсумувала Сміт.

Минулого місяця посол США при НАТО заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4441
  0,0737
 0,18
EUR
 1
 43,5320
  0,0726
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2528  0,01 0,02 40,8968  0,01 0,02
EUR 43,4628  0,02 0,06 44,2908  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 12:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4050  0,16 0,41 40,4450  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес