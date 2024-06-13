Найєм після заяви про відставку прозвітував Шмигалю про проєкти Агентства відновлення

Мустафа Найєм, який написав заяву на звільнення з посади голови Агентства відновлення, відзвітував прем'єр-міністру Денису Шмигалю щодо реалізації проєктів з захисту об'єктів енергетики, відновлення населених пунктів і забезпечення роботи пропускних пунктів.

Про це Найєм повідомив у Telegram.

"Звіт відбувся сьогодні під головуванням прем‘єр-міністра у відповідь на звернення щодо виконання Агентством відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту ІІ рівня на обʼєктах критичної інфраструктури енергетичного сектору, реалізації експериментального проєкту з відновлення населених пунктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, а також забезпечення безперебійного функціонування міжнародних автомобільних пунктів пропуску через державний кордон", - написав Найєм.

За його словами, запит на звітування офіційно надійшов на адресу Агентства у вівторок, 11 червня.

Агентство відновлення опублікувало у Facebook коротку інформацію щодо реалізації проєктів, яку Найєм надав під час наради у Кабміні.

Захист енергооб'єктів

В Агентстві заявили, що одним із його найбльших проєктів є спорудження захисних конструкцій на об'єктах енергетики. До зони відповідальності Агентства відноситься захист 22 розподільчих електричних підстанцій НЕК "Укренерго" ІІ-им від БПЛА та уламків ракет та ІІІ-ім рівнем захисту від ракет.

Наразі Агентство на 82% завершило основні будівельні роботи з влаштування споруд ІІ-го рівня захисту в 14 областях країни, прозвітували у відомстві.

"Станом на 12.06.2024 завершені основні будівельні роботи на 20 критично важливих елементах (17 автотрансформаторів, 1 головний щит управління, 2 будинки релейних панелей) на 14 електричних підстанціях у 12 регіонах. На завершальному етапі основні будівельні роботи ще на 23 критично важливих елементах. Усього буде захищено 43 критично важливих елементи на електричних підстанціях НЕК "Укренерго".

Захисні споруди після неодноразових обстрілів відмінно себе зарекомендували та дали змогу захистити дороговартісне обладнання у Харківській, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні.

В Агентстві також підкреслили, що будівництво споруд ІІІ-го рівня воно недофінансоване.

"Агентство неодноразово повідомляло Кабінет Міністрів України про можливість завершення всіх робіт упродовж 12 місяців за умови стабільного фінансування", - йдеться у позиції Агентства.

Урядові процедури і фінансування захисних споруд

У 2023 році Кабмін виділив Агентству кошти на загальну суму 18,9 млрд грн на будівництво захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору ІІ-го та ІІІ-го рівня захисту.

Із них 9,4 млрд грн були призначені для захисту від ураження БПЛА (ІІ-й рівень захисту) та 9,5 млрд грн - для захисту від ракетних ударів (ІІІ-й рівень захисту).

"Станом на кінець 2023 року фактичні витрати на будівництво захисних споруд ІІ-го та ІІІ-го рівня склали 13,05 млрд грн. З них 4,66 млрд грн - на обʼєкти ІІ-го рівня захисту та 8,39 млрд грн - на обʼєкти ІІІ-го рівня захисту. Таким чином на початок 2024 року невикористаними залишились 4,5 млрд грн для захисту від ураження БПЛА (ІІ-й рівень захисту).

Але на даний момент Агентство не може використати ці кошти в повному обсязі, оскільки Кабінетом міністрів не погоджено проєкт постанови щодо перерозподілу виділеного фінансування між об'єктами захисту. Документ пройшов усі стадії погоджень іншими органами виконавчої влади, проте станом на 12.06.2024 проєкт не внесено на розгляд Кабміну і він знаходиться на розгляді в Секретаріаті уряду.

Таким чином, на сьогодні Агентство не може використовувати кошти для сталого виконання робіт ІІ-го рівня захисту, про що офіційно було повідомлено Кабінету міністрів листом від 03.06.2024 № 414 ДСК", - заявили в Агентстві.

Агентство також заявило про затримки в розгляді її пропозицій та недотримання строків фінансування проєктів у процесі роботи за напрямком відновлення населених пунктів.

"Наразі роботи призупинені або повністю зупинені, зокрема, у Ягідному, Бородянці та Посад-Покровському через відсутність рішення Уряду щодо використання наявних коштів", - йдеться у позиції Агентства.

Нагадаємо:

Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм 10 червня написав заяву про звільнення.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через "внутрішньополітичні чвари".

В уряді заявили, що Мустафу Найєма не відпустили у відрядження на конференцію у Берлін нібито через те, що на дату проведення повинна була відбутися урядова нарада за участю Агентства відновлення.

Однак, за словами Найєма, він не отримав офіційного запрошення і дізнався про нараду лише після відмови.

Згодом Найєм заявив, що рішення про недопущення його до Конференції з відновлення у Берліні уряд ухвалив задовго до офіційного непогодження.