На саміті у Вашингтоні мають погодити чіткіше формулювання щодо членства України – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться у липні, буде погоджено " чіткіше " формулювання щодо членства України.

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Столтенберг висловив сподівання, що у Вашингтоні країни-члени Альянсу погодять "сильне формулювання" щодо членства України.

"Не мені вдаватися в деталі точних формулювань, але я очікую, що формулювання будуть ще чіткішими в нашому зобов'язанні, що Україна стане членом Альянсу", - зазначив генсек НАТО.

Він також чекає від союзників союзники зроблять важливих оголошень в період до саміту і на саміті щодо надання більшої кількості військової техніки: протиповітряної оборони, артилерії, ракет, "які терміново необхідні для забезпечення перемоги України".

"Без цього, звичайно, не може бути й мови про членство в Альянсі", - додав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що союзники мають офіційно запросити Україну до НАТО, хоча повноцінним членом вона зможе стати лише після завершення війни.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні в липні повинен забезпечити "прокладання мосту" до членства України в Альянсі.

Перед тим посол США при НАТО заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

Вона повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу.