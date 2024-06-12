Голова ВАКС: У суддів, яких призначать за конкурсом, немає приміщення та умов роботи

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та Апеляційної палати ВАКС, яких призначать за підсумками конкурсу, не мають приміщення та умов для здійснення правосуддя, наголошує голова ВАКС Віра Михайленко.

На Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні в середу Михайленко нагадала, що 2023 року Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів підтримали ініціативу збільшити кількість суддів першої та апеляційної інстанцій на 25 нових посад.

"Наразі розпочалися перші етапи конкурсного відбору суддів на ці посади. Цей конкурс відбуватиметься за такою самою процедурою, як відбувався і перший - за участю міжнародних експертів. І це, на мою думку, свідчить про можливість суду бути ефективним і незалежним під час здійснення правосуддя", - наголосила голова ВАКС.

Михайленко звернула увагу на те, що Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити суд власним постійним приміщенням, однак наразі навіть нинішні судді однієї колегії можуть перебувати у двох різних приміщеннях у Києві. "Ми не можемо забезпечити чіткої організації всіх процесів, які нам необхідні для здійснення правосуддя", - пояснила вона.

Голова ВАКС повідомила, що у нових суддів, яких буде призначено за підсумками конкурсу, взагалі немає місця для роботи й немає помічників.

"Коли ми говоримо про необхідність збільшити кількість суддів, ми водночас маємо говорити про новий компетентний допоміжний персонал, про обладнання, питання безпеки. Йдеться про гроші, ресурс держави, яка протистоїть військовій агресії вже понад два роки", - сказала Михайленко.

Крім того, голова ВАКС відзначила складність здійснення правосуддя під час відключення світла через ворожі атаки. "Це означає, що ми маємо вирішувати й логістичні проблеми, головна з яких - як отримати власну будівлю", - зазначила вона.

Говорячи про позитивні моменти роботи ВАКС, Михайленко наголосила, що зміна законодавства в частині дозволу одному судді розглядати справу вже втілюється в життя: "Уже маємо приклад, коли пішло буквально три дні на те, щоб суддя отримав обвинувальні документи і виніс свій вирок".