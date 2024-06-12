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АНАЛІТИКА

Співвідношення добровольців і мобілізованих, які прийшли в армію, становить 1 до 3 станом на травень - Міноборони України

13:17 12.06.2024 |

Політика, Україна

 

Станом на травень співвідношення добровольців і мобілізованих, які прийшли в армію, становить 1 до 3, також цього тижня планується відкрити ще три рекрутингові центри української армії, заявила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, під час конференції "Міноборони і партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики" заступник міністра оборони Калмикова наголосила на важливості кадрової політики стратегії, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.

"Впроваджуються системні зміни в Силах оборони, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів - їх уже 22. Цього тижня плануємо відкрити ще три. Результати вражають. Станом на травень співвідношення добровольців і мобілізованих, які прийшли в армію, становить 1 до 3. Це свідчить, що в нас залишається потенціал захищати Україну", - заявила вона.

Заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко зазначила, що підвищення ефективності цих процесів вдалося досягти, зокрема, і завдяки цифровізації розвитку ЗСУ.

"Цифровізація армії може допомогти нам досягти технологічної переваги над ворогом 10:1.

Завдяки застосунку "Резерв+", яким скористалися понад 1,4 млн громадян, ми побачили, що цифровізація - це вже не тренд, це вимога нашого суспільства. На черзі - запуск застосунку для військових "Армія+", який спростить бюрократичні процеси у війську", - сказала заступник міністра.

Зі свого боку державний секретар Міністерства оборони України Людмила Дараган зазначила, що після ухвалення закону про національну безпеку України 82% працівників Міноборони стали цивільними.

"Ми поступово вирішуємо ці питання, забезпечуючи належний розвиток і утримання цивільних державних службовців", - додала вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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