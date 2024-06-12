Норвегія надає 240 млн євро на посилення української ППО, у тому числі профінансує частину з близько сотні ракет-перехоплювачів до системи Patriot, надання яких анонсувала Німеччина.

Про це оголосило МЗС Норвегії, пише "Європейська правда".

Дипломатичне відомство нагадало, що Німеччина повідомила про те, що разом з Данією, Норвегією та Нідерландами передасть Україні 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot, з яких понад 30 вже надали.

Норвегія надасть 125 млн євро для цього спільного з союзниками проєкту і загалом 240 млн євро на посилення української ППО, йдеться у заяві.