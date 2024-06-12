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АНАЛІТИКА

Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх - Столтенберг

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Угорщина не братиме участі в майбутніх рішеннях альянсу щодо України, але і не буде їх блокувати.

"На саміті я очікую, що союзники схвалять лідируючу роль НАТО в координації та наданні допомоги у сфері безпеки та навчанні для України. Я також очікую, що союзники схвалять довгострокове фінансування, щоб надавати військову підтримку. Це надасть передбачуваність і звітність, які потрібні Україні. Прем'єр-міністр Орбан чітко сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і я прийняв цю позицію", - сказав він у середу в Будапешті на спільній із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном пресконференції, що відбулася після завершення двосторонньої зустрічі.

"Я радий, що сьогодні я і прем'єр-міністр схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України. Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед", - заявив Столтенберг.

У свою чергу Орбан констатував, що всім відомо про те, що позиція Угорщини з питання війни, яку проти України веде Росія, відмінна від більшості союзників. "Угорщина визнає той факт, що в НАТО є думки, які відрізняються від нашої. Нам завжди дозволяли розділяти нашу думку... В Угорщини немає можливостей або потужностей, щоб змінити свою думку. Угорщина чітко сказала, що не має наміру блокувати будь-які рішення в НАТО, які можуть відрізнятися від нашого, як ми вважаємо, раціонального аналізу ситуації", - сказав прем'єр-міністр Угорщини.

За його словами, Будапешту було надано гарантії того, що він не братиме участі в будь-яких операціях за межами території НАТО. "На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі, і я попросив генерального секретаря чітко про це сказати, що будь-яка операція за межами НАТО може бути тільки на добровільних засадах... тому Угорщині було надано гарантії, про які вона запросила", - зазначив Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що Будапешту було надано гарантії, "коли йдеться про війну Росії проти України". "Коли йдеться про військові операції за межами (відповідальності НАТО), ми не братимемо в цьому участі, Угорщина не надаватиме фінансування і персонал для цієї війни, так само як і територію Угорщини не буде використано для будь-якого залучення в цю війну. Нам надали гарантії щодо всього, що ми вважали за необхідне. Це була важке, але конструктивне обговорення з генеральним секретарем", - деталізував він.

За словами Столтенберга, він "радий, що ми маємо наш шлях уперед, який дасть змогу союзникам із НАТО схвалити (рішення щодо України), і прийняти позицію щодо того, що Угорщина не братиме в них участі".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Угорщина
 

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