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Нідерланди розглядають передачу Україні додаткової системи Patriot – глава Міноборони
10:35 12.06.2024 |
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна розглядає поставку Україні додаткової системи ППО Patriot.
Про це вона розповіла у інтерв'ю "Європейській правді".
Оллонгрен зазначила, що Нідерланди зараз обговорюють із партнерами, що у допомозі Україні потрібно робити більше, ніж досі.
Вона підкреслила, що її країна бере участь у "коаліції винищувачів", у "коаліції дронів", а також працює із союзниками над постачанням Patriot.
"Потрібно посилити українське ППО. Тому ми також розглядаємо можливість передати вам додаткові Patriot", - сказала вона.
За словами міністерки, усі проєкти з підтримки України вже у роботі, і вони збережуться й за нового уряду, який невдовзі прийде до влади.
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