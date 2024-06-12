Фінансові новини
- |
- 12.06.24
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Білий дім офіційно анонсував зустріч Байдена і Зеленського на саміті «Групи семи»
08:49 12.06.2024 |
Білий дім офіційно анонсував зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського у четвер, 13 червня, на полях саміту «Групи семи» в Італії, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію.
Про це повідомив у вівторок під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«У четвер президент Байден і Президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери - президент Байден і Президент Зеленський - візьмуть участь у пресконференції», - зазначив Кірбі.
Він підкреслив, що Сполучені Штати під час саміту G7 продемонструють чітку прихильність підтримці України: «Ми зробимо сміливі кроки, щоби показати Путіну, що час не на його боці, і що він не може перечекати нашу підтримку в боротьбі України за свободу». Представник Білого дому також наголосив, що наступ РФ загрожує не лише демократії в Україні, але фактично впливає на безпеку в усій Європі.
Кірбі також наголосив, що на саміті буде оголошено про нові кроки у питанні заморожених суверенних активів РФ та їх спрямування на користь України, щоби допомогти їй відновитися після агресії Путіна.
Як повідомляв Укрінформ, президенти Зеленський і Байден зустрічалися минулого тижня під час урочистостей у Франції, присвячених річниці висадки союзних сил у Нормандії. Тоді Президент України поділився з главою Білого дому «дуже відвертою оцінкою» щодо ситуації на полі бою. Лідери також обговорили питання подальшої підтримки України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США надішлють Україні ще одну систему Patriot, - Associated Press
|Німеччина та союзники передадуть Україні 100 ракет для систем ППО Patriot
|Пріцкер - у Берліні: США надають Україні $824 мільйони на підтримку енергетики
|ЄС підписав перші угоди на 1,4 млрд євро у рамках Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Співвідношення добровольців і мобілізованих, які прийшли в армію, становить 1 до 3 станом на травень - Міноборони України
|Норвегія надає 240 млн євро на посилення української ППО
|Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх - Столтенберг
|Економічне бронювання нарешті оформили в законопроєкт: він уже в Раді
|Нідерланди розглядають передачу Україні додаткової системи Patriot – глава Міноборони
|Білий дім офіційно анонсував зустріч Байдена і Зеленського на саміті «Групи семи»
Бізнес
|Apple Genmoji, «розумна Siri» та партнерство з OpenAI — штучний інтелект нарешті «приземлився» в Купертіно
|Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords
|Apple анонсувала watchOS 11 — режим тренувань, нові функції здоров'я та інтерактивні сповіщення
|Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом
|Поліція Нідерландів протестувала робота-собаку зі штучним інтелектом для рейду на нарколабораторії
|Аналітики: у травні хакери вкрали $575 млн і збільшили збитки від кібератак на 666%
|Китайські вчені розробили першу в світі електронну шкіру