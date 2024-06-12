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АНАЛІТИКА

Білий дім офіційно анонсував зустріч Байдена і Зеленського на саміті «Групи семи»

 

Білий дім офіційно анонсував зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського у четвер, 13 червня, на полях саміту «Групи семи» в Італії, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію.

Про це повідомив у вівторок під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У четвер президент Байден і Президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери - президент Байден і Президент Зеленський - візьмуть участь у пресконференції», - зазначив Кірбі.

Він підкреслив, що Сполучені Штати під час саміту G7 продемонструють чітку прихильність підтримці України: «Ми зробимо сміливі кроки, щоби показати Путіну, що час не на його боці, і що він не може перечекати нашу підтримку в боротьбі України за свободу». Представник Білого дому також наголосив, що наступ РФ загрожує не лише демократії в Україні, але фактично впливає на безпеку в усій Європі.

Кірбі також наголосив, що на саміті буде оголошено про нові кроки у питанні заморожених суверенних активів РФ та їх спрямування на користь України, щоби допомогти їй відновитися після агресії Путіна.

Як повідомляв Укрінформ, президенти Зеленський і Байден зустрічалися минулого тижня під час урочистостей у Франції, присвячених річниці висадки союзних сил у Нормандії. Тоді Президент України поділився з главою Білого дому «дуже відвертою оцінкою» щодо ситуації на полі бою. Лідери також обговорили питання подальшої підтримки України.
 

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