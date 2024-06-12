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АНАЛІТИКА

Альтернатива Starlink є, чекаємо на позитивний результат - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

23:31 11.06.2024 |

Політика

 

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський запевняє, що альтернативу системі супутникового зв'язку Starlink для роботи безпілотних літальних апаратів в акваторії тимчасово окупованого Криму знайдено, найближчим часом буде позитивний результат діалогу з цього приводу.

"Це питання вирішується, і створено цілу робочу групу щодо діалогу. Альтернатива є, діалог триває, і в найближчому майбутньому чекаємо на позитивний результат у цьому діалозі", - сказав Сухаревський на пресконференції у вівторок у Києві, відповідаючи на запитання, чи знайдено альтернативу Starlink, від якої залежить робота безпілотників.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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