Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди виділяють 60 млн євро на закупівлю дронів для України

 

Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час нещодавнього візиту до Києва оголосила про виділення 60 мільйонів євро для "розвитку потенціалу наступальних безпілотників для України".

Про це, як пише "Європейська правда", оголосило нідерландське Міноборони.

З-поміж виділених Нідерландами 60 мільйонів третина - 20 мільйонів євро - підуть на закупівлю FPV-безпілотників через "коаліцію дронів", створену на початку року в межах Контактної групи з питань оборони України.

Ще 17,5 мільйона євро призначені для закупівлі морських безпілотників, зокрема й на їхнє виробництво всередині України.

Решта коштів піде на двосторонні поставки дронів різних типів і буде виділена на закупівлю в нідерландської промисловості.

Нагадаємо, Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Минулого тижня вони оголосили конкурс на поставку Україні безпілотних літальних апаратів FPV на суму 352 тисячі євро.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,0000
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 43,0000
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2620  0,16 0,39 40,9060  0,13 0,31
EUR 43,4868  0,03 0,08 44,3492  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5700  0,21 0,52 40,5950  0,20 0,51
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес