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Нідерланди виділяють 60 млн євро на закупівлю дронів для України
23:03 11.06.2024 |
Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час нещодавнього візиту до Києва оголосила про виділення 60 мільйонів євро для "розвитку потенціалу наступальних безпілотників для України".
Про це, як пише "Європейська правда", оголосило нідерландське Міноборони.
З-поміж виділених Нідерландами 60 мільйонів третина - 20 мільйонів євро - підуть на закупівлю FPV-безпілотників через "коаліцію дронів", створену на початку року в межах Контактної групи з питань оборони України.
Ще 17,5 мільйона євро призначені для закупівлі морських безпілотників, зокрема й на їхнє виробництво всередині України.
Решта коштів піде на двосторонні поставки дронів різних типів і буде виділена на закупівлю в нідерландської промисловості.
Нагадаємо, Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України.
Минулого тижня вони оголосили конкурс на поставку Україні безпілотних літальних апаратів FPV на суму 352 тисячі євро.
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