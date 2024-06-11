Тільки Україна може вирішити, коли настане час для участі РФ у мирних переговорах - Шольц про Саміт миру

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявляє, що тільки Україна може вирішити, коли настане час для участі РФ у мирних переговорах.

"Ми зустрінемося з державами всього світу на першому Саміті миру в Швейцарії. Там відбудеться діалог про принципи справедливого і міцного миру", - сказав Шольц на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок у Берліні.

Він наголосив, що це будуть ще не переговори про закінчення війни, оскільки для цього Володимир Путін мав би дати зрозуміти, що він готовий закінчити свою "військову кампанію і відвести війська".

"Водночас, можливо, вдасться показати шлях, яким можна покласти початок процесу, в якому колись і Росія сидітиме за столом. Коли настане час для цього - вирішить тільки Україна", - заявив Шольц.

За його словами, доки РФ продовжуватиме війну, партнери не послаблять підтримку України.