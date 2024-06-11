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Майже EUR1,5 млрд податків на доходи від російських активів будуть доступні Україні вже в липні - президентка Єврокомісії
12:50 11.06.2024 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.
Про це вона сказала у вівторок у Берліні на конференції з питань відновлення України. "Майже 1,5 млрд євро непередбачених доходів будуть доступними вже в липні - 10% піде на реконструкцію і відновлення, великий відсоток - на оборону", - сказала фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії також повідомила, що цього тижня на саміті Великої сімки "ми обговорюватимемо, як Україна ще швидше зможе отримати більше користі від заморожених російських активів".
При цьому фон дер Ляєн констатувала, що ЄС уможливив використовувати непередбачувані доходи від заморожених російських активів "відповідно до міжнародного законодавства".
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