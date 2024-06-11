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АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн: Україна виконала всі кроки для початку переговорів про вступ в ЄС

 

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

Про це вона сказала на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн згадала про нещодавнє схвалення Україною плану реформ, проведення яких є умовою виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги ЄС на найближчі роки.

У цьому контексті вона підкреслила, що Україна заслуговує на те, аби держави ЄС почали з нею переговори про вступ.

"Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми вважаємо, що ЄС повинен розпочати переговори про вступ з Україною вже до кінця цього місяця", - сказала фон дер Ляєн.

7 чеврня Єврокомісія підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Водночас, за даними ЗМІ, постійні представники країн-членів Європейського Союзу знову не змогли на останній зустрічі ухвалити рішення щодо рекомендацій Європейської комісії розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною, оскільки Угорщина виступила із запереченнями.

В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.
Ключові теги: ЄС
 

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