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За фактом витоку інформації здійснюють досудове розслідування і два службових - директор НАБУ
12:19 11.06.2024 |
Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос повідомив, що за фактом витоку інформації з НАБУ проводять досудове розслідування і два службових розслідування.
"За фактом витоку інформації розпочато саме досудове розслідування. Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування", - написав Кривонос на сторінці у фейсбуці у вівторок.
Він пояснив, що за результатами службового розслідування максимальне покарання - дисциплінарна відповідальність, а "злив" інформації - розголошення даних досудового розслідування - є кримінальним злочином.
"Вважаю неприпустимим нехтувати законом, щоб просто когось звільнити", - наголосив директор НАБУ.
Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура. За словами Кривоноса, управлінню внутрішнього контролю НАБУ виділено всі необхідні ресурси для забезпечення об'єктивного та всебічного досудового розслідування.
Директор НАБУ також поінформував, що окрім згаданого досудового розслідування щодо витоку інформації, у НАБУ розпочато два службові розслідування.
"Одне - щодо можливого тиску на викривачів, інше - щодо можливих неправомірних вказівок детективам. Проводяться необхідні заходи, встановлюються відповідні обставини", - уточнив він.
Кривонос запевнив, що за результатами службових розслідувань за наявності достатніх підстав винних осіб буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
"Наголошу, будь-які рішення, в тому числі й кадрові, будуть прийматися мною виключно за результатами розслідувань і у чіткій відповідності до визначених законом процедур", - зазначив директор НАБУ.
Він додав, що про результати досудового розслідування та службових розслідувань поінформує публічно.
Як повідомлялося, першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву відсторонено від виконання посадових обов'язків для забезпечення об'єктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом імовірного витоку інформації.
Раніше журналісти-розслідувачі Bihus.Info оприлюднили дані щодо систематичного витоку інформації про розслідування Національного антикорупційного бюро України, зокрема у справі про "Велике будівництво".
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