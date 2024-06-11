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23-й «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі 13 червня
23:50 10.06.2024 |
Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в очному форматі 13 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в програмі заходів на сайті Альянсу.
Засідання "Рамштайну" відбудеться в межах зустрічі міністрів оборони країн - членів Північноатлантичного Альянсу.
Згідно з програмою, 13 червня відбудеться і засідання у форматі "Рамштайн", і засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів.
Водночас 15 червня міністри оборони країн Альянсу проведуть зустріч Північноатлантичної ради та Групи з ядерного планування.
Попереднє, 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України відбулось онлайн і було присвячене посиленню протиповітряної оборони Києва та постачанню артилерійських снарядів.
Крім того, окремі держави оголосили про пакети військової допомоги.
Нагадаємо, лідери країн Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вашингтоні зосередяться на трьох ключових питаннях, пов'язаних із Україною, але вони не стосуватимуться її членства в НАТО і можливих графіків вступу.
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