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АНАЛІТИКА

Умєров за результатами переговорів з міністеркою оборони Нідерландів: Робимо все можливе, щоб F-16 і бази були готові якомога швидше

22:58 10.06.2024 |

Політика

 

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен під час її візиту до Києва тему коаліції літаків F-16, військову співпрацю та залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств.

"Кайса - частий і бажаний гість у Києві, що підкреслює важливу роль Нідерландів у наданні допомоги Україні в боротьбі з російською агресією. Щиро дякую їй та народу Нідерландів за їхню підтримку! Детально обговорили можливі шляхи участі Нідерландів у закупівлях зброї для наших військових потреб та розглянули варіанти співпраці у сфері оборонного виробництва в Україні", - написав Умєров у фейсбуці.

Він зазначив, що українські виробники озброєння мають багато можливостей і закликав фінансувати виробництво зброї саме в Україні.

"Особливу увагу приділили ініціативі F-16. Коаліція F-16 є однією з найефективніших, і ми вдячні Нідерландам за співлідерство у ній. Робимо все можливе, аби літаки, пілоти та бази були готові до бою якнайшвидше", - наголосив Умєров.

Окрім того, він поінформував нідерландську делегацію про поточну ситуацію на фронті та військові потреби України. Умєров зазначив, що Нідерланди - один із лідерів чеської ініціативи із закупівлі для української армії снарядів калібру 155 мм.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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