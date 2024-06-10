Фінансові новини
- |
- 10.06.24
- |
- 18:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США та Польща підтримають Київ у боротьбі з дезінформацією
17:58 10.06.2024 |
Сполучені Штати Америки та Польща створили Українську комунікаційну групу, "щоб підтримати Україну в боротьбі з російською агресією в інформаційному просторі". Про це у понеділок, 10 червня, заявили у Центрі глобальної взаємодії Державного департаменту США, який працює над викриттям дезінформації.
Як йдеться у заяві, нова група об'єднає союзників для "координації повідомлень, сприяння точному інформуванню про повномасштабне вторгнення Росії, посилення голосу України та викриття кремлівських інформаційних маніпуляцій".
Також у Державному департаменті зазначили, що Кремль "неодноразово використовує брехню і маніпуляції, щоб створити фальшиві приводи для свого невиправданого вторгнення, заплутати свої військові цілі і спробувати підірвати світову солідарність з українським народом".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
|ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили
|Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз
|Макрон: Підготовка до навчання українців на Mirage 2000 почнеться «найближчими днями»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США та Польща підтримають Київ у боротьбі з дезінформацією
|Голова Міноборони Нідерландів несподівано прибула в Україну
|Зеленський визначив склад делегації на конференцію з відновлення у Берліні
|Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС
|Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
Бізнес
|Бернар Арно знову став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes
|Найдорожчий у світі: скін для автомата з Counter-Strike продали за $1 млн
|Google додає більше функцій зі штучним інтелектом Gemini в Gmail на Android
|Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки
|Google змінила політику ремонтів, яка наказувала забирати у власників Pixel з «несанкціонованими» запчастинами