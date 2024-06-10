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Голова Міноборони Нідерландів несподівано прибула в Україну
17:08 10.06.2024 |
Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен 10 червня прибула з неоголошеним візитом до Києва.
Як пише "Європейська правда", це стало відомо з допису українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Facebook.
Голова українського уряду повідомив про зустріч із Оллонгрен у Києві, де подякував Нідерландам "за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони".
"Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру", - додав він.
Також сторони обговорили спільні оборонні виробництва, обмін технологіями, Глобальний саміт миру у Швейцарії та євроатлантичну інтеграцію України.
Як відомо, Кайса Оллонгрен була серед посадовців, які закликали зняти обмеження на застосування Україною західної зброї союзників, які їх встановлювали.
Пізніше вона запевнила, що Нідерланди нададуть Україні дозвіл застосовувати передані ними винищувачі F-16 для ударів по цілях на території Росії.
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