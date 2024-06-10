Зеленський визначив склад делегації на конференцію з відновлення у Берліні

Президент Володимир Зеленський визначив склад делегації, яка буде представляти державу на третій конференції з відновлення України, що розпочинається завтра у Берліні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне розпорядження опублікували на сайті президента.

Згідно з документом, делегацію очолить віцепрем'єрка-міністр економіки Юлія Свириденко.

Крім неї, до складу увійдуть:

* міністр енергетики Герман Галущенко;

* міністерка соціальної політики Оксана Жолнович;

* міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;

* міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко;

* міністр фінансів Сергій Марченко;

* віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;

* перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков;

* заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма .





Одночасно Свириденко за погодженням з МЗС може вносити зміни до складу делегації, включаючи туди радників та експертів.

Крім того, Мінекономіки отримує розпорядження за погодженням з МЗС затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024).

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що очільнику Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму не погодили відрядження на конференцію, після чого він заявив, що йде у відставку.

Речник уряду Німеччини на запитання ЗМІ з цього приводу сказав, що відсутність одного посадовця не має зашкодити заходу.

Конференція з відбудови України у Берліні стане вже третім таким заходом, після першої конференції 2022 року у швейцарському Лугано та другої - у Лондоні.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський особисто буде присутній на заході, а також має вперше особисто виступити у Бундестазі.