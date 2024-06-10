Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський визначив склад делегації на конференцію з відновлення у Берліні

16:55 10.06.2024 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський визначив склад делегації, яка буде представляти державу на третій конференції з відновлення України, що розпочинається завтра у Берліні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне розпорядження опублікували на сайті президента.

Згідно з документом, делегацію очолить віцепрем'єрка-міністр економіки Юлія Свириденко.

Крім неї, до складу увійдуть:

* міністр енергетики Герман Галущенко;
* міністерка соціальної політики Оксана Жолнович;
* міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;
* міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко;
* міністр фінансів Сергій Марченко;
* віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
* перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков;
* заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.


Одночасно Свириденко за погодженням з МЗС може вносити зміни до складу делегації, включаючи туди радників та експертів.

Крім того, Мінекономіки отримує розпорядження за погодженням з МЗС затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024).

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що очільнику Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму не погодили відрядження на конференцію, після чого він заявив, що йде у відставку.

Речник уряду Німеччини на запитання ЗМІ з цього приводу сказав, що відсутність одного посадовця не має зашкодити заходу.

Конференція з відбудови України у Берліні стане вже третім таким заходом, після першої конференції 2022 року у швейцарському Лугано та другої - у Лондоні.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський особисто буде присутній на заході, а також має вперше особисто виступити у Бундестазі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4246
  0,1761
 0,44
EUR
 1
 43,4726
  0,3983
 0,91

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1046  0,08 0,20 40,7788  0,09 0,22
EUR 43,4519  0,18 0,42 44,3496  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3600  0,12 0,30 40,3900  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес