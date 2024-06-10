Фінансові новини
- |
- 10.06.24
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чехія цьогоріч планує навчити 4000 українських військових
12:14 10.06.2024 |
Чеська Республіка розглядає можливість проведення навчань для 4000 українських військових.
Про це розповідає міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDnes.
Чернохова нагадала, що торік чотири тисячі військових з України пройшли навчання в Чехії. Ба більше вона заявила, що така ж кількість затверджена на цей рік.
"Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів", - сказала міністр оборони Чехії.
Водночас вона уточнила, що максимальна чисельність "зміни" складає 800 військових.
Допомога від Чехії
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Чехія приєдналася до німецької ініціативи з посилення протиповітряної оборони України.
У зв'язку з цим, країна може допомоги навчати українських пілотів на літаках F-16 та Gripen.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
ТОП-НОВИНИ
|ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили
|Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз
|Макрон: Підготовка до навчання українців на Mirage 2000 почнеться «найближчими днями»
|Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
|Чехія цьогоріч планує навчити 4000 українських військових
|Фінляндія передає Україні новітні зразки своєї зброї, - генерал
|Україна має інфраструктуру для винищувачів Gripen, - Повітряні сили
|Повітряні сили: частина переданих ЗСУ F-16 зберігатиметься на авіабазах не в Україні
|ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили
Бізнес
|Найдорожчий у світі: скін для автомата з Counter-Strike продали за $1 млн
|Google додає більше функцій зі штучним інтелектом Gemini в Gmail на Android
|Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки
|Google змінила політику ремонтів, яка наказувала забирати у власників Pixel з «несанкціонованими» запчастинами
|McDonald's програв у Суді ЄС справу щодо торгової марки Big Mac