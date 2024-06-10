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АНАЛІТИКА

Чехія цьогоріч планує навчити 4000 українських військових

 

Чеська Республіка розглядає можливість проведення навчань для 4000 українських військових.

Про це розповідає міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDnes.

Чернохова нагадала, що торік чотири тисячі військових з України пройшли навчання в Чехії. Ба більше вона заявила, що така ж кількість затверджена на цей рік.

"Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів", - сказала міністр оборони Чехії.

Водночас вона уточнила, що максимальна чисельність "зміни" складає 800 військових.

Допомога від Чехії

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Чехія приєдналася до німецької ініціативи з посилення протиповітряної оборони України.

У зв'язку з цим, країна може допомоги навчати українських пілотів на літаках F-16 та Gripen.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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