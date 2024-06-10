Україна має інфраструктуру для винищувачів Gripen, - Повітряні сили

Україна має необхідну інфраструктуру, щоб за нагоди розмістити шведські винищувачі Gripen.

Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Голубцов пояснив, що українські військові хотіли б мати на озброєнні шведський винищувач Gripen, адже вони разом з F-16, Eurofighter і Rafale були закладені у візію розвитку Повітряних сил ще з 2018 року.

"F-16 запропонували першим. Ми зараз працюємо над F-16, розбудовуємо інфраструктуру під нього... На другому місці в нас стоїть Gripen. І всі запити до Швеції також були надані. Просто цей процес зараз не є пріоритетним, але ми розглядаємо можливість отримання цих літаків. Інфраструктура для них вже підходяща", - підкреслив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ.

Gripen для України

Нагадаємо, що в травні минулого року Швеція зробила важливий крок на підтримку України, дозволивши українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Тренування проходили на симуляторах та навіть включали пробні польоти.

Однак днями міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна призупиняє плани щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну, щоб дати можливість ввести в дію винищувачі F-16.

У відповідь на таку заяву, посол України у Швеції Андрій Плахотнюк наголосив, що Україна все ж потребує постачання винищувачів Gripen, які може надати Швеція.

Водночас Український президент Володимир Зеленський зауважив, що українські пілоти могли б вже зараз почати навчання на шведських винищувачах Gripen, щоб не втрачати час.