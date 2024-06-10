Фінансові новини
- |
- 10.06.24
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Повітряні сили: частина переданих ЗСУ F-16 зберігатиметься на авіабазах не в Україні
10:13 10.06.2024 |
Деяка частина західних винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні в рамках оборонної допомоги, буде розміщена на іноземних авіабазах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.
Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов, передає РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Бригадний генерал звернув увагу, що наразі 4 країни підтвердили надання цих літаків Україні, проте висловив думку, що кількість може збільшитися з часом, позаяк "майже всі країни, в яких на озброєння є F-16, поступово переозброюються на F-35".
"Що стосується 30 літаків, 40. Тут треба розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів", - сказав він.
Голубцов в цьому контексті додав, що відтак "цифра хай нікого не дивує".
"Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями", - розповів офіцер журналістам.
За його словами, такі винищувачі будуть резервом для ЗСУ, зокрема у разі потреби "для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт".
"Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть", - розповів Голубцов.
Він додав, що якщо буде більше пілотів, відповідно буде більше літаків F-16 і на території України.
Начальник авіації командування ПС зазначив, що українська сторона має "певну кількість" підготовлених аеродромів, і відома цифра літаків, які зайдуть у першу чергу у цьому році.
"Ми знаємо, скільки зайде наступного року. Ці плани є. Якщо десь прозвучав 28 рік... Він прозвучав сьогодні, завтра може прозвучати 27-й, потім 26-й", - сказав Голубцов.
Бригадний генерал додав, що наразі невідомо, яка кількість F-16 буде обіцяна Україні у більш віддаленій перспективі, і це може бути "плюсом", оскільки з кожною конференцією членів авіаційної коаліції Київ отримує "більш позитивні прогнози, більш реальні цифри, більше інформації, яка нам дозволяє цей процес зробити планомірним".
F-16 для України
Нагадаємо, у 2023 році деякі країни-члени НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16, а також підготувати українських пілотів для цих винищувачів.
За даними видання Politico, Україна тисне на країни Європи та на США з метою активізації зусиль для підготовки пілотів ЗСУ на F-16, оскільки Київ не влаштовують темпи та обсяг підготовки українських пілотів на Заході.
Додамо, нещодавно прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила про те, що літаки F-16 від її країни незабаром доставлять в Україну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
ТОП-НОВИНИ
|ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили
|Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз
|Макрон: Підготовка до навчання українців на Mirage 2000 почнеться «найближчими днями»
|Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
|Чехія цьогоріч планує навчити 4000 українських військових
|Фінляндія передає Україні новітні зразки своєї зброї, - генерал
|Україна має інфраструктуру для винищувачів Gripen, - Повітряні сили
|Повітряні сили: частина переданих ЗСУ F-16 зберігатиметься на авіабазах не в Україні
|ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили
Бізнес
|Найдорожчий у світі: скін для автомата з Counter-Strike продали за $1 млн
|Google додає більше функцій зі штучним інтелектом Gemini в Gmail на Android
|Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки
|Google змінила політику ремонтів, яка наказувала забирати у власників Pixel з «несанкціонованими» запчастинами
|McDonald's програв у Суді ЄС справу щодо торгової марки Big Mac