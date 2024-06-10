Повітряні сили: частина переданих ЗСУ F-16 зберігатиметься на авіабазах не в Україні

Деяка частина західних винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні в рамках оборонної допомоги, буде розміщена на іноземних авіабазах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.

Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов, передає РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Бригадний генерал звернув увагу, що наразі 4 країни підтвердили надання цих літаків Україні, проте висловив думку, що кількість може збільшитися з часом, позаяк "майже всі країни, в яких на озброєння є F-16, поступово переозброюються на F-35".

"Що стосується 30 літаків, 40. Тут треба розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів", - сказав він.

Голубцов в цьому контексті додав, що відтак "цифра хай нікого не дивує".

"Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями", - розповів офіцер журналістам.

За його словами, такі винищувачі будуть резервом для ЗСУ, зокрема у разі потреби "для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт".

"Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть", - розповів Голубцов.

Він додав, що якщо буде більше пілотів, відповідно буде більше літаків F-16 і на території України.

Начальник авіації командування ПС зазначив, що українська сторона має "певну кількість" підготовлених аеродромів, і відома цифра літаків, які зайдуть у першу чергу у цьому році.

"Ми знаємо, скільки зайде наступного року. Ці плани є. Якщо десь прозвучав 28 рік... Він прозвучав сьогодні, завтра може прозвучати 27-й, потім 26-й", - сказав Голубцов.

Бригадний генерал додав, що наразі невідомо, яка кількість F-16 буде обіцяна Україні у більш віддаленій перспективі, і це може бути "плюсом", оскільки з кожною конференцією членів авіаційної коаліції Київ отримує "більш позитивні прогнози, більш реальні цифри, більше інформації, яка нам дозволяє цей процес зробити планомірним".

F-16 для України

Нагадаємо, у 2023 році деякі країни-члени НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16, а також підготувати українських пілотів для цих винищувачів.

За даними видання Politico, Україна тисне на країни Європи та на США з метою активізації зусиль для підготовки пілотів ЗСУ на F-16, оскільки Київ не влаштовують темпи та обсяг підготовки українських пілотів на Заході.

Додамо, нещодавно прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила про те, що літаки F-16 від її країни незабаром доставлять в Україну.