Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Жертва діпфейку: Кемерон поспілкувався з фальшивим Порошенком

 

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон обмінявся повідомленнями та провів відеодзвінок з людиною, яка видала себе за колишнього президента України Петра Порошенка. Про це у п'ятницю, 7 червня, повідомляє британське міністерство закордонних справ (МЗС).

"Хоча відеодзвінок явно був з паном Порошенком, після розмови у міністра закордонних справ виникли підозри. Департамент провів розслідування та підтвердив, що повідомлення та відеодзвінок були обманом", - зазначає МЗС Великобританії.

У заяві МЗС не наводяться деталі того, що обговорювалося під час обміну повідомленнями, окрім того, що той, хто дзвонив, запитував у Кемерона контактні дані інших.

Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що Кемерон оприлюднив дані про обман "на випадок, якщо відео міністра закордонних справ буде піддане маніпуляціям і згодом буде використане, а також для гарантування того, що інші усвідомлюють цей ризик".

"Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає за важливе викрити таку поведінку та посилити зусилля для протидії використанню дезінформації", - заявили в МЗС.

Також у міністерстві не повідомили, хто, на на його думку, несе відповідальність за фальсифікацію, а також про те, коли відбулося це спілкування.

Порошенко: Спланована операція РФ

"Спланована операція російських спецслужб", - відреагував на повідомлення п'ятий президент України Порошенко. Він наголосив, що дзвінок Кемерону був провокацією, і мета кремля - підірвати західну коаліцію на підтримку України.

"Хотів би розчарувати всіх тих, хто вважає, що активізація пранкерів та їхніх дзвінків європейським лідерам є звичайним розіграшем. Йдеться про сплановану операцію російських спецслужб, які не зупиняться ні перед чим у своїй спробі посіяти розбрат і недовіру серед наших друзів і союзників", - зазначив Порошенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2485
  0,0948
 0,24
EUR
 1
 43,8709
  0,2439
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1046  0,08 0,20 40,7788  0,09 0,22
EUR 43,4519  0,18 0,42 44,3496  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3600  0,12 0,30 40,3900  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес