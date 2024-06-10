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Жертва діпфейку: Кемерон поспілкувався з фальшивим Порошенком
09:31 10.06.2024 |
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон обмінявся повідомленнями та провів відеодзвінок з людиною, яка видала себе за колишнього президента України Петра Порошенка. Про це у п'ятницю, 7 червня, повідомляє британське міністерство закордонних справ (МЗС).
"Хоча відеодзвінок явно був з паном Порошенком, після розмови у міністра закордонних справ виникли підозри. Департамент провів розслідування та підтвердив, що повідомлення та відеодзвінок були обманом", - зазначає МЗС Великобританії.
У заяві МЗС не наводяться деталі того, що обговорювалося під час обміну повідомленнями, окрім того, що той, хто дзвонив, запитував у Кемерона контактні дані інших.
Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що Кемерон оприлюднив дані про обман "на випадок, якщо відео міністра закордонних справ буде піддане маніпуляціям і згодом буде використане, а також для гарантування того, що інші усвідомлюють цей ризик".
"Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає за важливе викрити таку поведінку та посилити зусилля для протидії використанню дезінформації", - заявили в МЗС.
Також у міністерстві не повідомили, хто, на на його думку, несе відповідальність за фальсифікацію, а також про те, коли відбулося це спілкування.
Порошенко: Спланована операція РФ
"Спланована операція російських спецслужб", - відреагував на повідомлення п'ятий президент України Порошенко. Він наголосив, що дзвінок Кемерону був провокацією, і мета кремля - підірвати західну коаліцію на підтримку України.
"Хотів би розчарувати всіх тих, хто вважає, що активізація пранкерів та їхніх дзвінків європейським лідерам є звичайним розіграшем. Йдеться про сплановану операцію російських спецслужб, які не зупиняться ні перед чим у своїй спробі посіяти розбрат і недовіру серед наших друзів і союзників", - зазначив Порошенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".
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