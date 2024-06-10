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АНАЛІТИКА

Кулеба розповів, чи почав Залужний роботу послом у Британії

09:16 10.06.2024 |

Політика

 

На даний момент колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продовжує підготовку для роботи в якості посла у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Укрінформу" глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Цей процес (підготовки, - ред) уже наприкінці фінішної прямої", - сказав він.

Кулеба зазначив, що розуміє підвищений інтерес до цієї теми, але нагадав, що "всіх послів оцінюють однаково: за результатами".

"Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", - додав голова МЗС.

Призначення Залужного послом у Британії

9 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення колишнього головнокомандувача Збройних Сил України (ЗСУ) Валерія Залужного з військової служби. Цього ж дня стало відомо про призначення Залужного послом у Великій Британії.

До цього, у лютому, президент України Володимир Зеленський надав колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та голові ГУР Кирилу Буданову звання Героя України.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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