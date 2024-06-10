Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАТО планує створити посаду спецпосланця в Україні

 

НАТО планує cтворити посаду свого спеціального посланця в Україні, повідомило в п'ятницю, 7 червня, видання Foreign Policy з посиланням на джерела. За їхніми словами, посаду "старшого цивільного представника" Північноатлантичного альянсу в Україні може бути представлено вже на ювілейному саміті блоку в липні. Спецпосланець координуватиме допомогу Україні, зокрема військову, від союзників.

Як зазначають співрозмовники Foreign Policy, такий крок дасть змогу НАТО надіслати політичні сигнали і Україні, і Росії. Деякі представники Альянсу називають призначення спецпосланця ще одним кроком у підтримці України, інші - "втішним призом" для країни, яка прагне вступити в НАТО.

Раніше стало відомо, що США і Німеччина, побоюючись розростання конфлікту з Росією, виступили проти запрошення України в НАТО цього року. Туреччина закликала дотримуватися обережності, щоб координація військової допомоги Києву не створювала враження, що союзники стали активніше брати участь у війні.

Bloomberg: У НАТО не підтримали створення фонду допомоги на 100 мільярдів

Призначення спецпосланця НАТО обговорюють як частину широкого пакета заходів підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Ще однією його частиною могло б стати створення фонду допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів доларів терміном на п'ять років, але союзники по Альянсу не підтримали відповідну ініціативу генсека НАТО Єнса Столтенберга, повідомило 7 червня агентство Bloomberg.
Згідно з новою пропозицією, членам Альянсу пропонують гарантувати 40 мільярдів євро на рік на летальну і нелетальну допомогу для України. НАТО визначить цілі допомоги для кожної країни на основі відсотка від її ВВП. Цей план не передбачає збільшення запланованих надходжень, а дає Києву більшу можливість передбачувати рівень підтримки партнерів у найближчі роки, вказує видання.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2485
  0,0948
 0,24
EUR
 1
 43,8709
  0,2439
 0,56

Курс обміну валют на 07.06.24, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0248  0,04 0,10 40,6888  0,03 0,07
EUR 43,6332  0,22 0,50 44,4352  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на 07.06.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2400  0,07 0,17 40,2600  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес