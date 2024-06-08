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АНАЛІТИКА

Макрон про відправлення інструкторів в Україну: Ми хочемо мати коаліцію, і багато хто з наших партнерів уже дав свою згоду

 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відправлення французьких інструкторів в Україну для навчання українських військовослужбовців жодним чином не вплине на ескалацію війни, крім того, вже багато хто з союзників уже дав згоду на розширення такої коаліції.

"Що стосується інструкторів на українській території: ми про це говорили 26 лютого, якщо ви пригадуєте. Я зазначаю, що президент Зеленський і його міністр оборони висловили дуже чітко потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей і їх треба буде комплектувати. Це будуть десятки тисяч нових солдатів. І набагато ефективніше і практичніше в певних умовах формувати людей на українській території. Це легітимний захід", - заявив Макрон на пресконференції із Зеленським у Парижі в п'ятницю.

При цьому, він підкреслив, що Франція не воює з Росією.

"Ми не хочемо ескалації, але ми хочемо зробити все, що є в наших можливостях, щоб допомогти Україні протистояти. Тому, коли Україна просить від нас навчання на своїй суверенній території своїх мобілізованих солдатів - це ескалація? Ні", - заявив він.

"Це не посилати європейських солдатів чи союзників на лінію фронту. Це визнати українську суверенність на її території", - додав президент Франції.

Макрон також зазначив, що в питанні відправки іноземних інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ЗСУ хотів би мати коаліцію. "І багато хто з наших партнерів уже дав свою згоду", - розповів він.

"Ми знаємо вже, що ми не будемо одні, і ми використаємо наступні дні, щоб організувати цю найширшу коаліцію", - заявив президент Франції.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що "ми підтримуємо ініціативу президента Макрона щодо відправлення інструкторів в Україну".

"Це просто скорочує час навчання. У чому сюрприз? У тому, що країни НАТО, багато країн, вони навчали наших військових на своїх територіях. Різниця в тому, що це більш короткий, більш практичний шлях. Тому я вдячний за цю ініціативу", - резюмував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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