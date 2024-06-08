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АНАЛІТИКА

Роб Бауе ррозкрив деталі «місії» для України, яку обговорять на саміті у США

 

Лідери країн Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вашингтоні зосередяться на трьох ключових питаннях, пов'язаних із Україною, але вони не стосуватимуться її членства в НАТО і можливих графіків вступу.

Про це, як пише "Європейська правда", голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав в інтерв'ю The Washington Post.

За словами Бауера, на саміті Альянсу у Вашингтоні будуть обговорюватись три аспекти підтримки України. Перший пов'язаний з "місією" з наближення Києва до членства, яка складатиметься з чотирьох аспектів:

* координація усіх форм навчання українських військових;
* координація військової допомоги серед членів НАТО;
* постачання військової допомоги через логістичні вузли;
* дискусії про майбутнє Збройних Сил України після війни.

Він нагадав, що перші три питання вже перебувають у віданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка діє під егідою США.

"Але якщо ці зусилля 50 країн будуть координуватися через НАТО - це важливий крок до тіснішої співпраці між Україною і НАТО", - вважає Бауер.

Друге ключове питання стосовно України на саміті, за словами голови Військового комітету, пов'язане з забезпеченням надійного фінансування військової допомоги Києву, "а не дискусія на щомісячній основі".

"І третій елемент - це новий спільний аналітичний і тренувальний центр у Польщі (JATEC), який буде створений для того, щоб ми разом з Україною і НАТО винесли правильні уроки з війни в Україні", - підсумував він.

Водночас Бауер застеріг, що питання членства Києва в Альянсі та часових рамок такого членства у Вашингтоні не обговорюватиметься, позаяк наразі ніхто не може спрогнозувати кінця війни в Україні.

Нагадаємо, обговорення стосуються переходу до НАТО тієї координаційної роботи з підтримки України, яку досі здійснювали у форматі "Рамштайн" під лідерством США, через непередбачуваність подальшої політики Штатів у разі перемоги Дональда Трампа. Про нову програму мають фінально домовитися на саміті у Вашингтоні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вірить у схвалення на саміті НАТО нової системи фінансування оборони України на 40 млрд доларів.
 

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