Фінансові новини
- |
- 08.06.24
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Роб Бауе ррозкрив деталі «місії» для України, яку обговорять на саміті у США
23:53 07.06.2024 |
Лідери країн Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вашингтоні зосередяться на трьох ключових питаннях, пов'язаних із Україною, але вони не стосуватимуться її членства в НАТО і можливих графіків вступу.
Про це, як пише "Європейська правда", голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав в інтерв'ю The Washington Post.
За словами Бауера, на саміті Альянсу у Вашингтоні будуть обговорюватись три аспекти підтримки України. Перший пов'язаний з "місією" з наближення Києва до членства, яка складатиметься з чотирьох аспектів:
* координація усіх форм навчання українських військових;
* координація військової допомоги серед членів НАТО;
* постачання військової допомоги через логістичні вузли;
* дискусії про майбутнє Збройних Сил України після війни.
Він нагадав, що перші три питання вже перебувають у віданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка діє під егідою США.
"Але якщо ці зусилля 50 країн будуть координуватися через НАТО - це важливий крок до тіснішої співпраці між Україною і НАТО", - вважає Бауер.
Друге ключове питання стосовно України на саміті, за словами голови Військового комітету, пов'язане з забезпеченням надійного фінансування військової допомоги Києву, "а не дискусія на щомісячній основі".
"І третій елемент - це новий спільний аналітичний і тренувальний центр у Польщі (JATEC), який буде створений для того, щоб ми разом з Україною і НАТО винесли правильні уроки з війни в Україні", - підсумував він.
Водночас Бауер застеріг, що питання членства Києва в Альянсі та часових рамок такого членства у Вашингтоні не обговорюватиметься, позаяк наразі ніхто не може спрогнозувати кінця війни в Україні.
Нагадаємо, обговорення стосуються переходу до НАТО тієї координаційної роботи з підтримки України, яку досі здійснювали у форматі "Рамштайн" під лідерством США, через непередбачуваність подальшої політики Штатів у разі перемоги Дональда Трампа. Про нову програму мають фінально домовитися на саміті у Вашингтоні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вірить у схвалення на саміті НАТО нової системи фінансування оборони України на 40 млрд доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон: Підготовка до навчання українців на Mirage 2000 почнеться «найближчими днями»
ТОП-НОВИНИ
|Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон
|Нідерланди разом із Данією будуть виробляти БМП CV90 для України
|У Пентагоні оголосили вміст нового пакета військової допомоги для України
|Виробник САУ Caesar оголосив про плани з будівництва заводу в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Макрон: Підготовка до навчання українців на Mirage 2000 почнеться «найближчими днями»
|Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон
|Макрон про відправлення інструкторів в Україну: Ми хочемо мати коаліцію, і багато хто з наших партнерів уже дав свою згоду
|Роб Бауе ррозкрив деталі «місії» для України, яку обговорять на саміті у США
|Роб Бауер: Не має бути обмежень на дальність ударів західною зброєю по Росії
|Bloomberg: Німеччина може пообіцяти Україні ще одну систему ППО Patriot
|ЄС допоможе Україні приводити внутрішнє законодавство у відповідність до європейського - заступник голови Представництва ЄС в Україні
Бізнес
|Найдорожчий у світі: скін для автомата з Counter-Strike продали за $1 млн
|Google додає більше функцій зі штучним інтелектом Gemini в Gmail на Android
|Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки
|Google змінила політику ремонтів, яка наказувала забирати у власників Pixel з «несанкціонованими» запчастинами
|McDonald's програв у Суді ЄС справу щодо торгової марки Big Mac