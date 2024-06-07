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АНАЛІТИКА

Туреччина допоможе Україні з реабілітацією військових

 

Україна і Туреччина домовились про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Зазначається, що домовленостей було досягнуто на зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової із надзвичайним і повноважним послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном.

"Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Нещодавно розпочато пілотний проект з реабілітації військовослужбовців", - сказала вона.

За словами Калмикової, метою цього проекту є створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров'я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування. У Міноборони нагадали, що пілотний проєкт включає в себе, зокрема, створення центрів досконалості - закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.

Підтримка України з боку Туреччини

Туреччина офіційно засудила російську агресію, але зайняла нейтральний бік і періодично намагається запропонувати свій майданчик для мирних переговорів.

При цьому Анкара кілька разів передавала та продавала Києву військове обладнання. Раніше видання Middle East Eye писало, що турецький виробник зброї Canik постачав до України сотні великокаліберних кулеметів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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