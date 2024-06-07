Нідерланди разом з іншими країнами ЄС будуватимуть бойові машини та Patriot для України

Уряд Нідерландів, що невдовзі йде у відставку, ухвалив рішення, спрямовані на прискорення виробництва оборонної техніки для України та для власного використання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

З цією метою Нідерланди шукають співпраці з іншими європейськими країнами та з нідерландською оборонною промисловістю.

Наприклад, Нідерланди співпрацюватимуть з Данією та Швецією у створенні бойових машин піхоти CV90 для України. 400 млн євро підуть до шведського фонду для будівництва цих машин. Данія раніше зробила вибір на користь співпраці зі шведами. Виробництво цих БМП CV90 здебільшого відбувається в Нідерландах (180 з 230 машин).

"Європейські виробничі потужності повинні бути збільшені для України, але також і для нас самих", - сказала міністерка оборони Кайса Оллонгрен.

"Наші збройні сили повинні бути готові до бою, і на це є часовий тиск", - зазначила вона.

Крім того, в Німеччині з'явиться європейський конвеєр зі складання ракет Patriot, в якому Нідерланди також беруть участь. Уряд вже оголосив про це раніше.

"Американський виробник дав дозвіл на будівництво Patriot в Європі. Це прискорить виробництво", - сказала Оллонгрен.

25 млн євро також зарезервовано для стартапів, а 54 млн євро підуть нідерландській оборонній промисловості на розробку безпілотників для "власного використання" збройними силами. Крім того, політика закупівель буде більше зосереджена на швидкості і на тому, чи вироблено обладнання в Європі, а не на вартості.

Ці проєкти, як вважають в уряді, мають призвести до того, що нідерландська та європейська оборонна промисловість будуть виробляти швидше та більш інноваційно, як для України, так і для власного оборонного розвитку.

Нагадаємо, командувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що країни НАТО "готові до колективної територіальної оборони", але потребують більше військової техніки.

Раніше голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен висловив переконання, що "вікно можливостей" Північноатлантичного альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.