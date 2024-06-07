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Зеленський прибуде в Німеччину наступного тижня
10:56 07.06.2024 |
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня прибуде з візитом у Німеччину, пише з посиланням на джерела німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Зеленський виступить у Бундестазі
За його інформацією, 11 червня Зеленський вирушить до Берліна, де вперше особисто виступить з промовою в Бундестазі. Для цього депутати мають зібратися на спеціальне засідання.
На початку повномасштабної війни РФ проти України Зеленський вже звертався до німецьких парламентарів, але за відеозв'язком.
Конференція з відновлення України в Берліні
У цей же день в Берліні відкриється Конференція з питань відновлення України, організована міністерством закордонних справ Німеччини, яка продовжиться 12 червня.
За даними видання, Зеленський відвідає її.
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