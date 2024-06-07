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АНАЛІТИКА

Зеленський прибуде в Німеччину наступного тижня

 

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня прибуде з візитом у Німеччину, пише з посиланням на джерела німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зеленський виступить у Бундестазі

За його інформацією, 11 червня Зеленський вирушить до Берліна, де вперше особисто виступить з промовою в Бундестазі. Для цього депутати мають зібратися на спеціальне засідання.

На початку повномасштабної війни РФ проти України Зеленський вже звертався до німецьких парламентарів, але за відеозв'язком.

Конференція з відновлення України в Берліні

У цей же день в Берліні відкриється Конференція з питань відновлення України, організована міністерством закордонних справ Німеччини, яка продовжиться 12 червня.

За даними видання, Зеленський відвідає її.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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