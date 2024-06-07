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АНАЛІТИКА

Демченко: Польські фермери розблокували ПП «Рава-Руська - Гребенне», в єЧерзі понад 200 вантажівок

 

Через блокування руху вантажівок біля пункту пропуску «Рава-Руська - Гребенне», яке польські фермери влаштували з 4 по 6 червня, значних черг не виникло. Нині рух транспорту через цей пункт пропуску триває у звичному режимі.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.

«Значних черг не було. Станом на ранок сьогодні у бік України черга складає близько 50 вантажівок. На виїзд з України є черга, вона не збільшувалася і була незначною. Фактично водіям не треба фізично бути біля кордону, електронна система (є-черга) підкаже їм, коли вони можуть перетнути кордон. Станом на ранок сьогодні ми фіксуємо збільшення кількості охочих перетнути кордон на цьому напрямку саме з вантажних транспортних засобів - у є-черзі зареєстровано більше 200 одиниць транспорту», - зазначив Демченко.

Він також нагадав, що блокувальники завершили свої дії сьогодні опівночі.

«Сьогодні ми відзначаємо, що рух почав відбуватися як у бік Польщі, так і більш інтенсивний у бік України. Під час блокування руху транспортних вантажних засобів польські учасники цієї акції взагалі не пропускали вантажівки, які могли б слідувати з України в Польщу, у бік України транспорт хоч і пропускався, але у незначній кількості, суттєво менше, ніж може пропускати цей пункт пропуску. Наприклад, за минулу добу у бік України кордон перетнуло близько 60 вантажних транспортних засобів, а після 0:00 цей рух став значно інтенсивнішим», - зазначив Демченко.

За його словами, дещо збільшилися черги на території Польщі на інших напрямках.

«До прикладу, до пункту пропуску «Ягодин» у черзі 200 вантажівок, по напрямку пункту пропуску «Краківець» - близько 400. Рух іде інтенсивний», - сказав речник Держприкордонслужби.

Він додав, що пропускна спроможність цих напрямків більша, ніж фізична черга, тож вантажівки перетнуть кордон досить швидко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня польські фермери заблокували вантажну ділянку в пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне».
Ключові теги: Польща
 

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