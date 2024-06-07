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Байден: ЗСУ не можуть атакувати Москву зброєю зі США
08:48 07.06.2024 |
Передана Києву американська зброя не повинна використовуватися для ударів по Москві або інших територіях, розташованих на значній відстані від кордону, заявив президент США Джо Байден. Вашингтон дав дозвіл застосовувати цю зброю на російській території поблизу кордону з Україною, вказав він в інтерв'ю ABC News у четвер, 6 червня.
"Ми не санкціонуємо удари на 200 миль углиб Росії і не санкціонуємо удари по Москві та Кремлю", - додав Байден, який приїхав до Франції на пам'ятні заходи на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. При цьому він не відповів прямо на запитання про те, чи застосовувалася вже американська зброя для ударів по військових об'єктах на території РФ.
Крім того, Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "непорядною людиною". "Він диктатор і щосили намагається утримати свою країну, продовжуючи при цьому наступ (в Україні - Ред.)", - заявив президент США.
США дозволили Україні бити зброєю біля Харківської області
Раніше стало відомо, що Вашингтон негласно дозволив Києву завдавати ударів по цілях у Росії на тлі посилення російських ударів по Харківській області. Однак, як зазначалося в публікаціях видання Politico і телеканалу CNN, дозвіл стосувався територій на кордоні з Харківською областю з метою захистити Харків, який зазнає атак РФ.
З аналогічними заявами виступили Франція, Литва, Латвія, Канада, Швеція, Естонія, Польща, Німеччина, Фінляндія, Чехія, Великобританія і Нідерланди. У травні із закликом зняти обмеження щодо використання ЗСУ західної зброї виступили НАТО і ЄС.
У відповідь РФ пригрозила Вашингтону "фатальними наслідками" українських ракетних ударів по російській території. Зі свого боку президент США Байден вказав, що ризики війни Заходу і Росії зростуть, якщо західні країни перестануть допомагати Україні.
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