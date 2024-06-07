Шольц пом'якшив позицію щодо передачі Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже не такий категоричний у питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Шольца наводить "Голос Америки".

У ході своєї промови у німецькому уряді Шольц вкотре прокоментував можливість передачі Україні Taurus.

Німецький канцлер підкреслив, що він несе відповідальність, щоб "кожна дитина, яка народилася сьогодні в Німеччині, не переживала війну в своїй країні".

Він додав, що перед будь-якими рішеннями щодо Taurus Німеччині слід провести консультації зі своїми союзниками.

"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини", - зазначив Шольц.

Позиція Шольца щодо Taurus

Нагадаємо, раніше німецький канцлер неодноразово відкидав можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Зокрема, у березні Шольц наголошував, що про такі поставки "не може бути й мови".

Глава німецького уряду пояснював це тим, що для розгортання ракет нібито необхідно, щоб німецькі солдати були присутні в Україні. Також він висловлював стурбованість, що "при неправильному використанні" Taurus можуть атакувати Москву.

Зазначимо дальність дії Taurus - 500 кілометрів. У разі передачі це буде найбільш далекобійне озброєння, яке отримає Україна від союзників.