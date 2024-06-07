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Китайське прислів'я
Шольц пом'якшив позицію щодо передачі Україні ракет Taurus
23:48 06.06.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже не такий категоричний у питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву Шольца наводить "Голос Америки".
У ході своєї промови у німецькому уряді Шольц вкотре прокоментував можливість передачі Україні Taurus.
Німецький канцлер підкреслив, що він несе відповідальність, щоб "кожна дитина, яка народилася сьогодні в Німеччині, не переживала війну в своїй країні".
Він додав, що перед будь-якими рішеннями щодо Taurus Німеччині слід провести консультації зі своїми союзниками.
"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини", - зазначив Шольц.
Позиція Шольца щодо Taurus
Нагадаємо, раніше німецький канцлер неодноразово відкидав можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
Зокрема, у березні Шольц наголошував, що про такі поставки "не може бути й мови".
Глава німецького уряду пояснював це тим, що для розгортання ракет нібито необхідно, щоб німецькі солдати були присутні в Україні. Також він висловлював стурбованість, що "при неправильному використанні" Taurus можуть атакувати Москву.
Зазначимо дальність дії Taurus - 500 кілометрів. У разі передачі це буде найбільш далекобійне озброєння, яке отримає Україна від союзників.
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