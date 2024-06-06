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НАТО хоче обмінюватися з Україною новими розвідданими після дозволів на удари по РФ
17:32 06.06.2024 |
Північноатлантичний альянс планує розширити співпрацю з Україною у сфері обміну розвідданими після того, як українським військовим дозволили завдавати ударів по російській території.
Про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеки Давид ван Віл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ван Віл під час першого форуму оборонних інноваторів у Кракові розповів, що Альянс готує угоду, яка вводить нові рамки для обміну розвідувальними даними з Україною. Роботу над нею планують завершити до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.
Як пише Bloomberg, НАТО, зокрема, має намір обмінюватися з Україною розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ).
За словами Ван Віла, Альянс також хоче допомогти Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни.
"Українці впроваджують інновації з дуже високою швидкістю. Але, звісно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою - не статична річ. Це більше схоже на шахи", - додав він.
Удари по Росії
Варто зауважити, що союзники України з початку повномасштабної війни забороняли українським воїнам використовувати передану зброю для завдання ударів по Росії.
Але останнім часом ситуація змінюється - низка країн заявила про те, що ЗСУ все ж таки можуть бити по території Росії західною зброєю.
Зокрема, такий дозвіл схвалив президент США Джо Байден. Українські воїни можуть використати американську зброю для ударів по території Росії в районі Харківської області.
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