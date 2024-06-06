Фінансові новини
- |
- 06.06.24
- |
- 16:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Близько 15% військовозобовʼязаних оновили дані в «Резерв+», - Міноборони
Близько 15% військовозобовʼязаних вже встигли оновити дані через додаток "Резерв+".
Про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Цифра, яка сьогодні в нас є актуальною по "Резерву+" - це 1 млн 412 тисяч. Дійсно, ці люди віддали перевагу цифровому застосунку. Але завантажили його значно більше людей. Тобто ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але, можливо, трохи пізніше", - заявив він.
Лазуткін додав, що у додатку були невеличкі технічні проблеми на початку.
"Але зараз ця процедура триває буквально кілька хвилин. Треба уточнити своє місце проживання, телефон, електронну пошту і таким чином виконати норму закону", - заявив він.
Речник Міноборони додав, що у додатка "Резерв+" ще є великий потенціал.
"На даний момент близько 15% уточнили свої дані. Є можливість у великої кількості людей оновити свої дані і таким чином виконати норму закону", - заявив він.
За його словами, оновили свої дані у застосунку понад 18 тисяч українців за кордоном. Переважно це з таких країн: Польща, Чехія, Канада, Німеччина, США. Але загалом цей застосунок доступний для використання у понад 157 країнах.
"Резерв+"
18 травня 2024 року Міністерство оборони України запустило оновлений мобільний додаток "Резерв+". Цей сервіс дозволяє військовозобов'язаним громадянам України в зручний спосіб оновити свої дані в електронному військовому обліку.
Завдяки оновленим даним у "Резерв+" близько 710 тисяч українців, які раніше помилково були оголошені у розшук, були зняті з цього обліку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НПЗ на Ростовщині та нафтобаза на Бєлгородщині палали вночі
|QR-код буде повністю доступний у «Резерв+» 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Близько 15% військовозобовʼязаних оновили дані в «Резерв+», - Міноборони
|МЗС закликає китайські компанії активніше долучатися до допомоги України
|Підозрювані у розкраданні 20 млн УЗ пішли на угоду зі слідством і отримали умовний термін
|Укргідроенерго готує позов до міжнародного арбітражу щодо руйнування Каховської ГЕС
|Держдеп: США не вважають, що дозвіл бити по цілях у РФ посилить ескалацію
|НПЗ на Ростовщині та нафтобаза на Бєлгородщині палали вночі
Бізнес
|Spacetop G1: незвичайний ноутбук за $1900, у якого немає дисплея - замість цього 100-дюймовий віртуальний екран
|Новий інструмент Google дозволить перенести Live Photos з iOS на Android
|TSMC обговорював із клієнтами перенесення заводів з Тайваню, але це неможливо
|OnePlus Ace 3V - найпродуктивніший у світі смартфон середнього класу за версією AnTuTu
|vivo захопила рейтинг найпродуктивніших смартфонів за версією AnTuTu
|Журнал Time назвав сотню найвпливовіших компаній року
|Японія планує за допомогою ШІ виявляти аномалії на орбіті Землі