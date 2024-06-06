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АНАЛІТИКА

Близько 15% військовозобовʼязаних оновили дані в «Резерв+», - Міноборони

14:40 06.06.2024 |

Політика, Україна

 

Близько 15% військовозобовʼязаних вже встигли оновити дані через додаток "Резерв+".

Про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Цифра, яка сьогодні в нас є актуальною по "Резерву+" - це 1 млн 412 тисяч. Дійсно, ці люди віддали перевагу цифровому застосунку. Але завантажили його значно більше людей. Тобто ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але, можливо, трохи пізніше", - заявив він.

Лазуткін додав, що у додатку були невеличкі технічні проблеми на початку.

"Але зараз ця процедура триває буквально кілька хвилин. Треба уточнити своє місце проживання, телефон, електронну пошту і таким чином виконати норму закону", - заявив він.

Речник Міноборони додав, що у додатка "Резерв+" ще є великий потенціал.

"На даний момент близько 15% уточнили свої дані. Є можливість у великої кількості людей оновити свої дані і таким чином виконати норму закону", - заявив він.

За його словами, оновили свої дані у застосунку понад 18 тисяч українців за кордоном. Переважно це з таких країн: Польща, Чехія, Канада, Німеччина, США. Але загалом цей застосунок доступний для використання у понад 157 країнах.

"Резерв+"

18 травня 2024 року Міністерство оборони України запустило оновлений мобільний додаток "Резерв+". Цей сервіс дозволяє військовозобов'язаним громадянам України в зручний спосіб оновити свої дані в електронному військовому обліку.

Завдяки оновленим даним у "Резерв+" близько 710 тисяч українців, які раніше помилково були оголошені у розшук, були зняті з цього обліку.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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