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АНАЛІТИКА

Підозрювані у розкраданні 20 млн УЗ пішли на угоду зі слідством і отримали умовний термін

13:53 06.06.2024 |

Політика

 

У середу, 5 червня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості у справі щодо заволодіння коштами АТ "Укразалізниця" у сумі 21,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

За умовами угоди, обвинувачені беззастережно визнали свою винуватість в інкримінованих їм злочинах, частково відшкодували спричинену їх діями шкоду у розмірі 10,7 млн гривень, шляхом перерахування вказаних грошових коштів на рахунок АТ "Укрзалізниця" та зобов'язались відшкодувати решту шкоди, протягом 30 робочих днів після набрання законної сили вироком.

Колишнього працівника приватного підприємства визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Екскерівницю суб'єкта господарювання визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними видання "Слово і діло", йдеться про колишню директорку ТОВ "Інкомм" Надію Богдан та ексфінансового директора ТОВ "Союз-Енерго" Дмитра Цівуна.

Кожному із засуджених призначено покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки шість місяців, із позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій в юридичних особах приватного права, на строк один рік один місяць, зі штрафом одна тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обох засуджених звільнено від відбування основного покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки шість місяців із випробуванням строком на один рік один місяць.
За матеріалами: Економічна правда
 

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