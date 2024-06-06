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Укргідроенерго готує позов до міжнародного арбітражу щодо руйнування Каховської ГЕС
11:50 06.06.2024 |
ПрАТ "Укргідроенерго" планує подавати позов до Міжнародного арбітражного суду проти Росії з вимогою відшкодування збитків від руйнації Каховської гідроелектростанції.
Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії.
"Нещодавно ми відправили Росії повідомлення, що звертаємось до арбітражного міжнародного суду і будемо подавати позов щодо втраченої вигоди і вартості будівництва й відновлення станції. Ми вимагатимемо від агресора компенсації збитків. Попередньо це близько 2,5 млрд доларів", - сказав Сирота.
Він наголосив, що подання такого позову є тривалою юридичною процедурою.
Крім того, Укргідроенерго вже подало позов до Європейського Суду з прав людини проти Росії щодо компенсації збитків, нанесених в результаті неспровокованої воєнної агресії росії проти України. У цьому позові йдеться не лише про Каховську ГЕС, але й про недобудовану вітрову електростанцію на острові Зміїний. Загальна сума збитків за позовом - 17 млрд грн.
"На жаль, ми не отримали належної реакція світової спільноти на теракт росіян. Укргідроенерго неодноразово публічно закликало і продовжує привертати увагу міжнародної спільноти до прийняття швидких і рішучих дій, спрямованих на недопущення нових техногенних катастроф на об'єктах критичної інфраструктури. Проте реакція світу недостатня", - зазначив Сирота.
Як повідомлялося, уночі 6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву були затоплені населені пункти на обох берегах Дніпра. За офіційними даними, загинуло 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.
За даними Міндовкілля, загальні збитки від підриву Каховської ГЕС перевищують 146 млрд грн.
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