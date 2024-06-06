Держдеп: США не вважають, що дозвіл бити по цілях у РФ посилить ескалацію

У Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що дозвіл США для України використовувати американську зброю для ударів по території Росії не посилить рівень ескалації у війні.

Про це під час брифінгу говорив речник американського Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи не вважає Вашингтон, що своїм дозволом для України бити американською зброєю по РФ він посилює ескалацію, представник відомства відповів: "Не вважаємо".

"Ми продовжуватимемо вживати відповідних заходів у відповідь на дії президента (Владіміра) Путіна, щоб дозволити Україні себе захистити. Але знову ж таки, саме Росія тут є агресором", - зазначив Міллер.

Він наголосив, що це РФ підтягує свою військову техніку до кордону та використовує її для обстрілу цивільних об'єктів, тому США вважають, що Україна повинна мати можливість себе захищати.

"Саме Владімір Путін постійно ескалує цей конфлікт знову й знову, зокрема і цими останніми діями. І ми вважаємо, що це адекватна відповідь (надати дозвіл Україні застосовувати американську зброю)", - вказав речник Держдепу.

Нагадаємо, минулого тижня Україна підтвердила отримання обмеженого дозволу на завдання ударів по цілях на території РФ американською зброєю.

Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.