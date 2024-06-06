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АНАЛІТИКА

Україна отримала зенітні установки Cheetah, які раніше стояли на озброєнні Нідерландів

Україна отримала зенітні установки Cheetah, які раніше стояли на озброєнні Нідерландів

 

Українські воїни для захисту повітряного простору від ворожих цілей стали використовувати установки під назвою Cheetah. Це аналог німецького "Гепарда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗС України.

Військові повідомили, що ця зенітка оснащена двома гарматами калібру 35 міліметрів. Також на борту є радіолокаційні станції для стеження і пошуку цілей та наведення.

Україна отримала зенітні установки Cheetah, які раніше стояли на озброєнні Нідерландів

 

Третім важливим компонентом бійці ЗСУ називають бортовий комп'ютер. Він аналізує всі параметри цілі та здійснює наведення на ціль.

Наразі установки Cheetah "полюють" на російські ударні дрони і крилаті ракети у складі сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування "Захід".

Військові нагадали, що другого червня під час російського ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи Повітряного командування "Захід" у зоні своєї відповідальності знищили 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 і "Калібр" та 6 ударних дронів типу Shahed-131/136.

Що відомо про ці установки

Фактично Cheetah має ідентичний вигляд до німецької установки "Гепард", проте Cheetah раніше стояли на озброєнні армії Нідерландів.

Але у 2013 році Міноборони країни продало 60 установок Cheetah Йорданії. А в листопаді минулого року стало відомо, що США викупили у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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