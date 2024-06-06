Спікер Джонсон розкритикував Байдена за часткове обмеження ударів ЗСУ по РФ

Сполученим Штатам Америки не варто займатися контролем воєнних дій в Україні на мікрорівні, а ЗСУ треба дати зброю для захисту країни від росіян.

Про це заявив спікер Палати Представників Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки Українською".

Журналістка у розмові зі спікером уточнила, що кілька днів тому в адміністрації Білого дому заявили, що частково зняли обмеження на удари українськими військами американською зброєю по військових цілях на території Росії, але при цьому частина обмежень все ж таки залишилася.

Спікер Джонсон на це відповів, що не вважає, що Вашингтон повинен контролювати військові дії в Україні на мікрорівні.

"Я думаю, нам потрібно дати їм зброю, необхідну для самозахисту та відтіснення росіян. Тому я проти президента в цьому питанні. Я продовжую говорити це і говоритиму знову", - сказав він.

Також він додав, що проведе переговори з цього приводу із Білим домом.

ЗСУ дозволили бити по території РФ американською зброєю

Україна тривалий час просила офіційного дозволу адміністрації президента Джо Байдена на використання американської зброї для ударів по військових цілях на території РФ. Нещодавно це прохання задовольнили, але завдавати ударів за допомогою ATACMS все одно не можна.

Однак координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США не встановлювали обмежень для України щодо знищення ворожих літаків, навіть якщо вони перебувають у повітряному просторі РФ.