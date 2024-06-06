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АНАЛІТИКА

ЗМІ: ЄС ще не визначився, чи підтримати план США з надання Україні кредиту на $50 млрд

 

Міністри фінансів держав ЄС на онлайн-зустрічі 5 червня вказали, що схиляються до пропозиції США надати багатомільярдний кредит для України за рахунок заморожених російських активів, але не досягли остаточного рішення.

Про це виданню Politico повідомили п'ять поінформованих джерел, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі очільників Мінфіну країн Євросоюзу обговорювався здебільшого американський план, згідно з яким США або ж усі країни "Групи семи" нададуть Україні кредит у 50 мільярдів доларів, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

Натомість Євросоюз висунув альтернативну пропозицію, згідно з якою він сам надасть кредит для України, використавши як заставу свій семирічний бюджет у розмірі 1,2 трильйона євро.

Троє співрозмовників Politico заявили, що ідея Єврокомісії забезпечити позику, використовуючи бюджет ЄС як заставу, не надто активно обговорювалась, а міністри фінансів наполягали на необхідності єдності "Групи семи".

Водночас четверте джерело з міністерства економіки однієї з країн ЄС наголосило, що "міністри не порівнювали два варіанти" та були "відкриті для вивчення доцільності американського рішення".

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна наполягає на конфіскації та передачі їй усіх заморожених на Заході активів Російської Федерації.

 

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