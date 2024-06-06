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Зеленський: Ми домовилися з Еміром Катару продовжити співпрацю в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей
22:58 05.06.2024 |
Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в середу до Катару провів зустріч із катарським Еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, у межах якої подякував йому за сприяння в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей після початку повномасштабного російського вторгнення.
"Дякую за сприяння в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей. Ми домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі", - написав Зеленський у телеграмі, опублікувавши відповідне відео зустрічі.
Також президент України подякував Еміру Катару за підтримку українського суверенітету, територіальної цілісності та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії.
Зеленський наголосив, що важливою є й підтримка Катаром Української формули миру.
"Розповів (Еміру Катару - ІФ-У) про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого стане звільнення полонених і депортованих українців. Розраховуємо на подальшу солідарність Катару з нашою державою в цей історичний момент", - написав президент.
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