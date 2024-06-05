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АНАЛІТИКА

Литва виділить майже 10 млн євро на реабілітацію українських військових

 

Уряд Литви на засіданні у середу ухвалив рішення про виділення 12,7 млн євро на проєкти і програми, пов'язані з відновленням України та реабілітацією військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Зокрема, на фінансування та реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай (Миколаїв)" заплановано 2,7 млн євро, половину цієї суми виділено з асигнувань держбюджету Фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги, решта суми - із внеску цільового партнера.

Запланована тривалість реалізації проєкту - 18 місяців.

Крім того, на фінансування та реалізацію програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" планується виділити 10 млн євро.

Кошти виділяють на реконструкцію реабілітаційного центру травм спинного мозку Дніпровської державної університетської лікарні (до 2,5 млн євро), на реконструкцію відділення Unbroken Львівського міського реабілітаційного центру в селищі Брюховичі (до 5,6 млн євро), а також до 1,9 млн євро для закладів та організацій, які провадять діяльність, пов'язану з послугами реабілітації та реінтеграції, для зміцнення та розвитку послуг, а також на адміністративні витрати цих проєктів.

Запланована тривалість реалізації програми - 24 місяці.

Минулого тижня уряд Литви ухвалив рішення про виділення 5 млн євро на відновлення шкіл і дитсадків в Україні.

Також Литва виділить 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, яку очолює Німеччина.
Ключові теги: Литва
 

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