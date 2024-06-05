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Україна і Китай провели політичні консультації в Пекіні
17:31 05.06.2024 |
На рівні заступників міністрів закордонних справ у середу, 5 червня, відбулися політичні консультації між Україною та КНР.
Як повідомляє пресслужба МЗС України, українську сторону на консультаціях представляв перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, китайську - заступник міністра закордонних справ КНР Сунь Вейдун.
"Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, намітили спільні кроки щодо активізації контактів на вищому і високому рівнях, посилення позитивної динаміки торговельно-економічної співпраці, а також подальшої взаємодії в рамках міжнародних організацій", - ідеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що співрозмовники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН і міжнародного права. Як зазначили сторони, взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом, на якому ґрунтуються двосторонні відносини України і Китаю.
Сибіга поінформував співрозмовника про ситуацію в Україні, а також підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії. Українська сторона висловила сподівання, що участь КНР у заході могла б стати гарною можливістю, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.
Заступник міністра наголосив, що єдиним підґрунтям для досягнення такого миру є Формула миру президента України Володимира Зеленського.
У межах робочого візиту до Пекіна також відбулися зустрічі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, а також заступником завідувача міжнародного відділу ЦК КПК Чень Чжоу.
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