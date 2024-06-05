Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна і Китай провели політичні консультації в Пекіні

 

На рівні заступників міністрів закордонних справ у середу, 5 червня, відбулися політичні консультації між Україною та КНР.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, українську сторону на консультаціях представляв перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, китайську - заступник міністра закордонних справ КНР Сунь Вейдун.

"Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, намітили спільні кроки щодо активізації контактів на вищому і високому рівнях, посилення позитивної динаміки торговельно-економічної співпраці, а також подальшої взаємодії в рамках міжнародних організацій", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що співрозмовники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН і міжнародного права. Як зазначили сторони, взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом, на якому ґрунтуються двосторонні відносини України і Китаю.

Сибіга поінформував співрозмовника про ситуацію в Україні, а також підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії. Українська сторона висловила сподівання, що участь КНР у заході могла б стати гарною можливістю, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.

Заступник міністра наголосив, що єдиним підґрунтям для досягнення такого миру є Формула миру президента України Володимира Зеленського.

У межах робочого візиту до Пекіна також відбулися зустрічі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, а також заступником завідувача міжнародного відділу ЦК КПК Чень Чжоу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1254
  0,1684
 0,42
EUR
 1
 43,6083
  0,1588
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0878  0,20 0,51 40,8094  0,18 0,44
EUR 43,6622  0,18 0,40 44,4956  0,21 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1100  0,16 0,40 40,1250  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес