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Глава Міноборони Німеччини виключив розгортання німецьких військових в Україні
16:54 05.06.2024 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключає відправлення німецьких військових в Україну.
Про це він заявив під час слухань у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Німецький міністр зробив цю заяву у відповідь на запитання депутата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдігера Лукассена.
Депутат спитав, чи поінформований німецький уряд про дебати щодо цього в Європейському Союзі та Франції, і чи розглядають урядовці можливість відправки німецьких військових до України.
У відповідь на це Пісторіус сказав: "Відповіді на ваші запитання - ні та ні".
За даними ЗМІ, французький президент Емманюель Макрон прагне створити коаліцію держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну.
Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти розміщення німецьких солдатів на території Україні.
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