Глава Міноборони Німеччини виключив розгортання німецьких військових в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключає відправлення німецьких військових в Україну.

Про це він заявив під час слухань у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Німецький міністр зробив цю заяву у відповідь на запитання депутата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдігера Лукассена.

Депутат спитав, чи поінформований німецький уряд про дебати щодо цього в Європейському Союзі та Франції, і чи розглядають урядовці можливість відправки німецьких військових до України.

У відповідь на це Пісторіус сказав: "Відповіді на ваші запитання - ні та ні".

За даними ЗМІ, французький президент Емманюель Макрон прагне створити коаліцію держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти розміщення німецьких солдатів на території Україні.