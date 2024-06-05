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Вимагав хабарі у перевізників: директору департаменту КМДА повідомили про підозру
13:10 05.06.2024 |
Співробітники Держаного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у столичних автоперевізників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДБР в Telegram.
Джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова.
Крім того, підозру повідомили приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів.
У бюро повідомили, що у квітні цього року до них звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою з перевезень, поки її чоловік служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів.
Жінка повідомила про системний тиск з боку столичного чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю". Зокрема, компанія мала щотижнево передавати 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.
Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового "траншу" для чиновника.
Вже проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.
Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років.
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