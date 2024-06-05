Саміт миру у Швейцарії. Чому Україна винесе на нього лише три питання

Організований Україною Глобальний саміт миру у Швейцарії відкриє можливість для "обмежених" майбутніх переговорів з Росією, повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт документа.

Як пише Bloomberg, спочатку Україна планувала заручитися на саміті підтримкою всієї "формули миру Зеленського", яка, з-поміж іншого, передбачає виведення військ РФ на кордони 1991 року. Але потім звузила порядок денний до кількох пунктів.

Джерело в українській владі теж підтвердило ВВС Україна, що перелік питань саміту звузили з десяти до трьох - щоб якомога більше країн у світі були готові підтримати українські умови виходу на прямі переговори з Росією у 2025 році чи пізніше.

Саміту мир у Швейцарії має стати кульмінацією роботи над українською "формулою миру".

За задумом України, лідери десятків країн мають обговорити формулу Зеленського і створити на її базі план досягнення миру, який надалі хочуть представити Москві.

Три головні питання

Тож на зустрічі в Люцерні основну увагу приділять трьом заходам: ядерній безпеці, продовольчій безпеці та поверненню викрадених українських дітей.

Хоча Росію не запросили на очолюваний Києвом захід, у документі, з яким ознайомився Bloombers, вказано, що припинення війни має охоплювати всі сторони.

Документ, фінальний варіант якого ще може змінюватися за результатами переговорів, містить три основні принципи:

По-перше, ядерні енергетичні об'єкти мають бути безпечними, а будь-яка загроза застосування ядерної зброї є неприпустимою.

Ядерні установки, включно з електростанцією у Запоріжжі, мають працювати під контролем України та відповідно до принципів Міжнародного агентства з атомної енергії.

По-друге, продовольча безпека не повинна бути "зброєю" - і має бути гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна повинна мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції.

Третій принцип говорить про необхідність повернення Україні всіх полонених, включно з усіма "депортованими і незаконно переміщеними" українськими дітьми та цивільними.

Саміт відбудеться 15-16 червня у швейцарській Люцерні.

На нього запросили понад 160 делегацій на рівні перших осіб.

США на форумі представлять віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента Джейк Салліван, повідомляв Білий дім.

МЗС Китаю дало зрозуміти, що не відправлятиме на саміт своїх представників, оскільки захід не відповідає очікуванням Пекіна.

Китай має власну "формулу миру" і заявляє, що її підтримують 25 країн, а загалом 45 відгукнулися про неї схвально.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участь у саміті.

Він також висловив думку, що Китай "є інструментом в руках Путіна", і Росія користується впливом Китаю і китайськими дипломатами, щоб зірвати захід у Швейцарії.

Десять пунктів

Загалом "формула миру Зеленського", включає десять пунктів.

Український президент не раз повторював, що тільки реалізація їх усіх здатна принести "справедливий мир", а інші мирні плани Україна не бажає навіть обговорювати.

Окрім трьох, зрештою винесених на саміт пунктів, формула Зеленського включає також:

* Енергетична безпека

* Звільнення всіх полонених і депортованих (в тому числі викрадених українських дітей)

* Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

* Виведення російських військ і припинення бойових дій

* Повернення справедливості

* Протидія екоциду

* Недопущення ескалації

* Фіксація закінчення війни

Багато західних спостерігачів вважають, що "українська формула миру" фактично описує умови капітуляції Росії, а її реалізація не дає Володимиру Путіну можливості закінчити конфлікт, "зберігши обличчя". А тому, продовжують вони, план Зеленського є нереалістичним.

З іншого боку, ця формула є зрозумілою у логіці Києва (і українського суспільства), за якою територіальна цілісність України не є предметом для перемовин, бо найменший клаптик території країни під контролем Росії є передумовою для нової агресії в майбутньому.

У логіці Києва Москва, безумовно, має компенсувати Україні та її громадянам збитки від війни, яку вона сама й розв'язала, відповідальні за воєнні злочини, зґвалтування та вбивства мирних жителів, бомбардування цивільних об'єктів, звичайно, мають бути покарані.