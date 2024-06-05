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АНАЛІТИКА

Половина опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав більшість передвиборчих обіцянок - КМІС

12:22 05.06.2024 |

Політика

 
18% опитаних українців вважають, що президент України Володимир Зеленський виконав більшість або всі свої передвиборчі обіцянки, лише 5% заявляють про виконання главою держави всіх своїх обіцянок, ідеться в результатах дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 16-22 травня.

Ще 19% опитаних вважають, що Зеленський виконав близько половини своїх передвиборчих обіцянок, а 50% респондентів вважають, що він виконав меншість або жодну з обіцянок (25% вважають, що він не виконав жодної обіцянки, стільки ж - що виконано було меншість обіцянок).

У регіональному розрізі не набагато більше тих, хто вважає, що більшість або близько половини передвиборчих обіцянок Зеленського було виконано, у центрі та на півдні України. Навпаки, про невиконання обіцянок дещо частіше заявляли жителі заходу і сходу країни.

При цьому серед тих, хто вважає, що Зеленський виконав не всі обіцянки, найбільше респондентів (50%) пояснюють це наявністю нечесних, корумпованих людей у команді президента. Далі з приблизно однаковим результатом (26-32%) ідуть такі пояснення, як нестача компетентних людей у його команді, повномасштабне вторгнення, недосвідченість, вплив олігархів. Менше респондентів (9-14%) говорили про особисту корумпованість глави держави, вплив інших країн, розхитування ситуації опозицією, нереалістичність обіцянок.

"Важливо звернути увагу, що українці здебільшого фокусуються не на самому президентові (на його особистих якостях), а на його оточенні/команді. Так, на додаткове відкрите запитання щодо невдач президента найбільше людей говорили про повномасштабне вторгнення та про кадрову політику (до трійки також належать проблеми з боротьбою з корупцією). Зважаючи на те, що до президента зберігається висока довіра в суспільстві, релевантні та прозорі (для громадськості) кадрові рішення дадуть змогу підтримувати суспільну легітимність у цей важкий період", - зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

КМІС проводив власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" було додано запитання щодо 5-річчя президентства Зеленського. Методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1002 повнолітніх респондентів, які проживають у всіх підконтрольних уряду регіонах України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,5% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Отримані результати зберігають високу репрезентативність.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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